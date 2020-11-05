Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi - Son Dakika

Yanan ağaçların patlayan kozalaklarından çıkan tohumlar, yeşerdi
05.11.2020 08:26
MERSİN'in Gülnar ilçesinde geçen yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.
MERSİN'in Gülnar ilçesinde geçen yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.
İlçeye bağlı Kuşkan Mahallesi Çavuşlu mevkiinde 2019 yılında çıkan yangında 10 hektar alanda yaklaşık 5 bin ağaç yandı. Yangının ardından Mersin Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada rehabilitasyon çalışmalarına başlarken, patlayan kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sahada yeni fidanların çıkmasını sağladı. Tohumlardan yetişen yüzlerce fidan sahayı yeşillendirmeye başladı.
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