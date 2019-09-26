Son Dakika Haberleri: Yanan ahırda 2 hayvan telef oldu
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Yanan ahırda 2 hayvan telef oldu

1 saat önce

Ayrancı'da meydana gelen ahır yangınında 1 eşek ve 1 koyun telef oldu.

Yanan ahırda 2 hayvan telef oldu, System.String[]

Ayrancı'da meydana gelen ahır yangınında 1 eşek ve 1 koyun telef oldu.


Alınan bilgiye göre, Karaman merkeze bağlı Ayrancı ilçesi Saray köyünde Başaran Saray'a ait olduğu öğrenilen ahırda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Başaran, yangını fark edince itfaiyeye haber verip ahır içinde bulunan küçükbaş hayvanları dışarı çıkardı.


Yaklaşık 350 metrekare alanın yandığı yangında ahır içinde bulunan 1 eşek ve 1 koyun telef oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Karaman, Ayrancı, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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