Yanan ahırdaki koyun ve kuzuları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Yanan ahırdaki koyun ve kuzuları vatandaşlar kurtardı

6 saat önce

Bilecik'te yangın çıkan ahırdaki koyun ve kuzular vatandaşlar tarafından kurtarıldı, alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan ahırdaki koyun ve kuzuları vatandaşlar kurtardı, System.String[]

Bilecik'te yangın çıkan ahırdaki koyun ve kuzular vatandaşlar tarafından kurtarıldı, alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Köşe Sokak'ta Hasan Erdem'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hasan ve eşi Münevver Erdem, komşularının da yardımıyla ahırdaki koyun ve kuzularını son anda çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Münevver Erdem, alevlerden son anda 30 koyun ve kuzusunun kurtarıldığını belirterek, "Bugün saman geldi bize, onu ahıra yerleştirdik. Nasıl oldu bilmiyorum ama çok şükür hayvanları kurtardık. Arpalar, samanlar gitti, şimdi ne yedireceğiz biz bu hayvanlara?" dedi.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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