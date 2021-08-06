YANAN ALANA FİDAN DİKİP, ÜSTÜNE TÜRK BAYRAĞI VE ŞİİR BIRAKTI - Son Dakika

Manavgat'taki yangında küle dönen ormana bir kişi çam fidanı dikerek üzerine de Türk bayrağı ve 'Orman Candır' isimli bir şiir bıraktı. Şiirin sonuna ise 'Her kimseniz siz Türk milleti ile başa çıkamazsınız' yazılı not bırakıldı.
Manavgat'ta 28 Temmuz günü 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının bir bölümü kontrol altına alınırken, bir bölümü ise 9 gündür yanıyor. Yangının en çok zarar verdiği noktalardan birisi de iki orman işçisinin hayatını kaybettiği Gebece Mahallesi yolu üzerindeki ormanlar oldu. Buradaki ağaçlar küle döndü. Yol üzerindeki ormana kim olduğu bilinmeyen bir kişi 1 çam fidanı dikti. Fidanı ayakta tutmak için yanına dikilen tahta çubuğa ise Türk bayrağı ve 'Orman Candır' isimli bir şiirin yazılı olduğu kağıt asıldı. Şiirin altında ise 'Her kimseniz siz Türk milleti ile başa çıkamazsınız' yazdığı görüldü.
Asılan şiirde şunlar yazıyor:
"Ormandan bir dal kesenin başını keserim
Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.
Orman yakan kimseyi acımadan asarım
Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.
Orman dünyada yabani hayvanların evi
Ormanı korumak bizlerin asli görevi
Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.
Tellal ile meydanda söyletiyorum duyun
Çıkarmış olduğum yasaya mutlaka uyun
Ağacı sevmeliyiz ormanları koruyun
Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.
Orman olan yerde yağışlarla olur bolluk
Ormansız vatan memlekette olan kellik
Ormanlar Allah'ın bize verdiği güzellik
Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han.
Yusuf ağaca zarar vereni bulmalısın
Ormanı kesenin üstesinden gelmelisin
Ormansız yurt yurt değildir bunu bilmelisin
Diye ferman çıkarmış Fatih Sultan Mehmet Han."
Kaynak: DHA
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