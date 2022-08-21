Kula'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yanan alandan dron görüntüsü
İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü personellerinin söndürme çalışması
Yangın söndürme çalışmalarından görüntü
Helikopterlerlesin söndürme çalışması
(Güncelleme) Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula İlçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hamidiye Mahallesi mevkisinde kızılçam ormanında çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çıkan yangında 5 dekar kızıl çam ormanı zarar gördü.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 5 helikopter, 3 uçak, 5 İtfaiye, 3 su tanker, 4 iş makinası ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.
Orman ekiplerine, çevre mahalle sakinlerinin traktör ve su tankerleriyle destek verdi.
Havanın kararmasıyla diğer hava araçlarının müdahalesi sona erdi, kara ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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