Yanan alanlara 6,5 milyon fidan dikilen İzmir'de ormancılardan tatbikat - Son Dakika

İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'nce Kemalpaşa Orman Deposu'nda orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı. Geçen sene İzmir'de çıkan orman yangınlarında 4 bin hektar alanın yandığını hatırlatan Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yanan alanlara 6,5 milyon fidan diktik. Bu alanların ranta, imara konu edilmesi mümkün değil. Halkımız endişe etmesin, ormanlarımızın 1 santimetrekaresine bile tecavüze göz yummayız" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Deposu'nda yer ekiplerini denetledi. Koruyucu giyim ve teçhizat ile arazözleri tek tek gözden geçiren Derince, personele başarı diledi, daha sonra orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı. Tatbikatta görevliler tarafından temsili yangına söndürme araçları ile müdahale edildi. Yangınla birlikte dumanın yükselmesi ihbarının ekiplere aktarılması canlandırıldı. Yangının çıktığı bölgenin koordinatları belirlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karadan harekete geçti. Dumanların yükseldiği bölgeye ormancılar, arazözlerle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü.

'GEÇEN YIL 6,5 MİLYON FİDAN DİKTİK'İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hudutlarında geçen sene 285 orman yangını çıktığını dile getiren Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Bu yangınlar sonucu 4 bin hektar orman yandı. Bu alanların herhangi bir ranta, imara konu edilmesi mümkün değil. Ormanlarımız Anayasa'mızın 169'uncu maddesi korumasında. Yanan yerlerin tamamını ağaçlandırdık. Geçen sene 6,5 milyon fidan diktik ve 'yeşil vatan' için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Halkımız endişe etmesin, ormanlarımızın bir santimetre karesine bile tecavüze göz yummayız. O kişileri bulup adli makamlara teslim ederiz. Yanan yerleri de yıl içinde tekniğine uygun olarak ağaçlandırırız" dedi.'OLASI YANGINLARA HAZIRIZ''Yangın sezonu'nun 1 Mayıs itibarıyla başladığına dikkat çeken Derince, "Yangının sezonu olmaz ama ağırlıklı olarak 1 Mayıs'tan 30 Ekim'e kadar geçen sürede yangın yoğunluğu fazla oluyor. Bizler yangın sezonuna hazırlanma adına bütün alet, ekip, ekipmanı gözden geçiriyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Personelimizin dinamik kalması adına tatbikatlar yapıyoruz. Yangınlara hazırız" diye konuştu. İlk kez geçen sene insansız hava araçlarıyla ormanların gözetlendiğini dile getiren Derince, "Yangın müdahale esnasında termal kameralarla birlikte gece yangınlarında nerelere müdahale etmemiz konusunda İHA'lardan bilgi aktarıldı. Bu bilgiler çok faydalı oldu. Bu sene İzmir Bölge Müdürlüğü'nde 1 ama Türkiye genelinde 3 İHA daha kullanılacak. Ormanlarımız İHA'lar tarafından sürekli gözetleniyor. Sadece İHA'larla değil bölge müdürlüğümüzdeki 66 yangın gözetleme kulesi, 40 termal kamera ve vatandaş ihbarlarıyla anında müdahale ediyoruz" dedi.'PİKNİĞİ PİKNİK İÇİN AYRILAN YERLERDE YAPMALILAR'Halka ve çiftçilere uyarılarda da bulunan Derince, yangınların yüzde 95'inin insan, yüzde 5'inin doğal nedenler kaynaklı olduğunu hatırlattı. Derince, orman yangınlarında erken müdahalenin önemine de değinerek, "Pandemi sürecindeyiz. Vatandaşlarımız bunaldı anca pikniklerini kesinlikle piknik için ayrılmış yerlerde yapmalılar. Ayrıca bağ, bahçe ve tarla temizliklerinin ateşle yapılmaması gerekiyor. Anız yakmanın bilimsel olarak bir faydası olmadığı hatta orada yaşayan tüm canlıyı yok ederek zarar verdiği kanıtlanmıştır. Özellikle izmaritler, şişeler, yangına neden olabilecek piknik malzemeleri ve benzeri şeyler gelişi güzel ormanlara atılmamalı. Ormanlarımızda duman, şüpheli şahıs gördüklerinde ücretsiz 'Alo 177' hattına ihbarda bulunabilirler. 112'yle de entegre olduk, yangın ihbarını oraya da bildirebilirler" diye konuştu. 'YANGIN İŞÇİLERİNİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI'İzmir'de 750 civarında yangınla mücadele eden işçi ve 250 memur olduğunu söyleyen Derince, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2 bin yangın işçisi alacağına yönelik verdiği müjdeyi sevinçle karşıladıklarını kaydetti. Derince, kurumda çalışan geçici işçilerin görev süresine 4 ay daha ilave edildiğini belirtip, "Yangın işçilerimiz 5 ay boyunca 29 gün yerine 9 ay boyunca 29 gün yani yaklaşık 10 ay çalışacaklar. Yangında çalışan arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için bu çok önemli bir gelişme. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz" dedi. EKİPMAN TAM

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü; 1 yangın komuta aracı, 1 idare yangın yönetim helikopteri, 4 kiralık su atar helikopter, 1 kiralık amfibik uçak, 1 gözetleme amaçlı İHA, 96 arazöz, 27 su ikmal aracı, 46 ilk müdahale aracı, 15 dozer, 10 kiralık olmak üzere 15 treyler, 10 greyder, 106 yangın ekip merkezi, 66 yangın gözetleme kulesi, 23 haberleşme merkezi, 17 sabit noktada 33 kameralı yangın gözetleme, 9 noktada seyyar kameralı yangın gözetleme sistemi, 399 su kaynağı ve toplam 1153 kişilik personel ile yangınla mücadele hizmetlerini sürdürüyor.