Son Dakika Haberleri: Yanan ambulansta 3 aylık bebeğin ölmesi

Yanan ambulansta 3 aylık bebeğin ölmesi

2 saat önce

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yanan ambulansta 3 aylık bebeğin ölmesi, System.String[]
Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Silivri'de ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık bebek yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
Olay sonrası adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından ise adli soruşturma başlatıldı. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içerisinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bir ambulans, TEM Otoyolu'ndan Kınalı mevkisinde yanmaya başlamış, olayda 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetmişti.
Bebeğin İstanbul'dan Edirne Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne göz tedavisi için sevk edildiği öğrenilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:02 Kaynak: AA
Edirne, Silivri, Güncel
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