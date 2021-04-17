Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı - Son Dakika

Polis ekiplerinin yangınla alakalı tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Bursa 'da uzun yıllardır antika dükkanı olarak kullanılan bina çıkan yangınla küle dönmüştü. Yangının verdiği hasar gündüz ortaya çıktı.

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