Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
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Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu

26.05.2022 17:09

Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu Malatya'da seyir halinde iken aniden alev alarak yanmaya başlayan aracın sürücüsü canını son anda kurtarırken, yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu

MALATYA - Malatya'da seyir halinde iken aniden alev alarak yanmaya başlayan aracın sürücüsü canını son anda kurtarırken, yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 FJ 290 plakalı Volkswagen marka otomobil motor kısmında aniden alev aldı. Araç sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin kendilerini son anda dışarı attığı olayda yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın büyümeden söndürülürken, o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu
Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu
Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu
Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika


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