Yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yanan araç kullanılamaz hale geldi

06.04.2022 10:56
Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Pazaryeri istikametinden Bozüyük istikametine doğru gitmekte olan I.K. idaresindeki 54 AAK 818 plakalı tırın kupa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahalede bulundukları yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle Bilecik-Bozüyük yolu tek şeritli olarak trafiğe kapatılırken yangın söndürme çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Olayla ilgili olarak incelemenin devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Yanan araç kullanılamaz hale geldi
Yanan araç kullanılamaz hale geldi

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Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü Avcılar'da yangın çıkan restoran küle döndü Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor Avcılar'da restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor

İtfaiye, Bilecik, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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