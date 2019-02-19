Son Dakika Haberleri: Yanan Araca Kovalarla Taşıdıkları Suyla Müdahale Ettiler

Yanan Araca Kovalarla Taşıdıkları Suyla Müdahale Ettiler

33 dakika önce

BURSA'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangına mahalleli, hortumla ve kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti.

Yanan Araca Kovalarla Taşıdıkları Suyla Müdahale Ettiler, System.String[]
BURSA'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangına mahalleli, hortumla ve kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale gledi.

? Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Kanarya Sokak'ta saat 04.00 sıralarında Gökhan Kutlu'ya ait park halindeki 16 EC 705 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Uyanan Kutlu ve komşuları, alevlere hortumla ve kovalarla taşınan suyla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına 1 saatlik çalışmayla söndürdü. 

Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:13 Kaynak: DHA

Merkez, İtfaiye, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ardeşen'de İntihar Son Dakika! İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Şehir Hatları Vapurlarının Tüm Seferleri İptal Edildi

CHP'li Başkan Melih Meriç, Başına Silah Dayandığı İçin İstifa Etmiş Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 08:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan Araca Kovalarla Taşıdıkları Suyla Müdahale Ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]