Yanan aracı orman ekibi söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan aracı orman ekibi söndürdü

12.10.2022 12:41

Yanan aracı orman ekibi söndürdüADANA Adana'nın Kozan ilçesinde bir anda alevler içinde kalan otomobil, orman ekibi tarafından tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Yanan aracı orman ekibi söndürdü

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde bir anda alevler içinde kalan otomobil, orman ekibi tarafından tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde seyir halinde iken alev alan 01 AEE 313 plakalı otomobile ilk müdahale, bölgede yakın olan Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın arazözü ile yapıldı.

Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

YORUMLAR
500
Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı Adana'da 9 gündür kayıp olan oğlunun öldüğünü öğrenen acılı annenin feryadı yürek dağladı Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu Adana gündem haberleri | Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan aracı orman ekibi söndürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:58:35. #1.12#
SON DAKİKA: Yanan aracı orman ekibi söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement