Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde seyir halinde iken alev alan 01 AEE 313 plakalı otomobile ilk müdahale, bölgede yakın olan Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın arazözü ile yapıldı.

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yanan aracı orman ekibi söndürdü - Son Dakika

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