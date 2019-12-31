Yanan aracın sürücüsünü kurtaran polisler ödüllendirildi - Son Dakika
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Yanan aracın sürücüsünü kurtaran polisler ödüllendirildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te, şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsünü canlarını hiçe sayarak kurtaran polis memurları Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi.

Yanan aracın sürücüsünü kurtaran polisler ödüllendirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, şarampole devrilerek alev alan otomobilin sürücüsünü canlarını hiçe sayarak kurtaran polis memurları Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi.

Pazartesi günü meydana gelen olayda, O.K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Boş araziye devrilen otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kendisini güçlükle dışarı atan ve baygınlık geçiren sürücü, bu sırada bölgede devriye görevi yapan polisler tarafından edildi. Polis memurları, yanan ve patlama riski olan otomobilin sürücüsünü sürükleyip, güvenli bir alana götürdü. Yaralanan sürücü hastaneye gönderilirken, itfaiye ekipleri de yanan aracı söndürdü. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Can güvenliklerini tehlikeye atarak kazada yaralanan sürücüyü kurtaran polis memurları, bugün Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi. Emniyet Müdürü Zeybek, üstün gayretlerinin takdire şayan olduğunu ifade ettiği polis memurlarını kutladı.


Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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