Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı - Son Dakika
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Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı

29.04.2022 12:16
Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı

Çorum'da seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çorum'da seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevleri söndürmek isteyen sürücü ise yaralandı.

Olay, Çorum merkez Çepni Mahallesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir panelvan araç seyir halinde iken yanmaya başladı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede ön tarafı tamamen sardı. Görgü tanıklarının beyanına göre yanan aracını söndürmeye çalışan sürücü ellerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı
Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı
Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı
Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı

YORUMLAR
500
Park halindeki ticari araç alev aldı Park halindeki ticari araç alev aldı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tragger, Yangın, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı - Son Dakika
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