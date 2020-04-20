Yanan araçta feci şekilde can verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yanan araçta feci şekilde can verdi - Son Dakika

Yanan araçta feci şekilde can verdi

6 saat önce

Kartal Yakacık'ta park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı.

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Kartal Yakacık'ta park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Araç içerisinde bulunan bir kişi yanarak feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre saat 05.00 sularında Kartal Yakacık Çarşı mahallesi Dolay Oba sokakta park halinde bulunan bir araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Alev alan araç daha sonra yer yer patladı. Sesleri duyan komşular dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken araç içerisinde kimliği belirsiz bir kişiye rastladı. İtfaiye ekipleri daha sonra durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta çalışma yaparak durumu inceledi. Otomobilin içerisinde yanan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalar başlatılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araç içerisinden çıkarılan ceset İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına koyularak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayın görgü tanıklarından olan bir vatandaş, "evde oturuyorduk ben yatmıştım arkadaşım eşini bırakmaya gitmişti. Bir patlama oldu sese dışarı çıktık. Bir baktım araba yanıyor. Bende su attım itfaiyeye haber verdik. Ben eve geldiğimde arabanın içerisinde bir kişi vardı şuan yanan arabanın içerisinde birisi olup olmadığını bilmiyorum. Bir anda patlama sesleri oldu. O andan itibaren köpeğimle birlikte dışarı çıktım" diye konuştu. - İSTANBUL

Yakacık, Kartal, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 07:48 Kaynak: İHA

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