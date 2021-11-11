Üye Girişi
Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı - Son Dakika

Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı

11.11.2021 12:32

Mersin'de Elçin Yüceoğlu, alev alan park halindeki aracının içinde uyuyan oğlu 2,5 yaşındaki Eymen'i son anda kurtardı. Yaşanan anlar güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.

Mersin'de güvenlik sistemleri satışı yapan Elçin ve Ergin Yüceoğlu (35) çifti, iş nedeniyle Kızkalesi'ne gitti. Çift, hafta sonu olması nedeniyle oğulları Eymen'i de yanlarına aldı. Ergin Yüceloğlu bir evde işini yaparken, Elçin Yüceoğlu ise arka koltukta oğlunun uyuduğu hafif ticari aracın yanında onu beklemeye başladı.

OĞLUNU KUCAĞINA ALIP ÇIKARTTI

Elçin Yüceoğlu ev sahibiyle sohbet ederken, aracın arkasından duman çıktığını fark etti. Hemen araca koşan Yüceoğlu, oğlunu kucağına alarak çıkarttı. Bu sırada eşinin çığlıkların duyup evden çıkan Ergin Yüceoğlu da oğlunu kucağına alıp hortumla aracı söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü. Tamamen yanan araç demir yığınına döndü.

ALEV ALAN ARAÇTA UYUYAN OĞLUNU KURTARDI; O ANLAR KAMERADA

"KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Elçin Yüceoğlu, "İş için Kızkalesi'ne gittik. Pazar günü olduğu için işten sonra bir şeyler yaparız diye oğlumuzu da yanımıza aldık. Eşim evde çalışırken ben oğlum araçta uyuduğu için dışarıda bekledim. Ev sahibiyle sohbet ederken, araçtan duman yükseldiğini fark ettim. O an aklıma arka koltukta uyuyan oğlum geldi. Hemen koşarak kucağıma aldım, çıkarttım. Eşim geldi yardımımıza. Araç dakikalar içinde tamamen yandı. Korku dolu anlar yaşadık." dedi.

"150 BİN TL MADDİ ZARAR OLUŞTU"

Yangın nedeniyle araçlarında yaklaşık 150 bin TL zarar oluştuğunu söyleyen Yüceoğlu, "Araç tamamen yandı, kullanılmaz halde. İçerisinde kamera ve alarm sistemleri, elektronik malzemeler vardı, onlar da yandı. 150 bin TL kadar maddi kaybımız oluştu. Ama çok şükür oğlumuza bir şey olmadı. Bizim için en büyük teselli bu." diye konuştu.

Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kızkalesi, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak 12:23 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı 10:24 Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
12:32 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:31
1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu         
12:22
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:37:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement