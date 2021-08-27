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Yanan araçtan çıkamadı, 17 yaşında feci şekilde can verdi - Son Dakika

Yanan araçtan çıkamadı, 17 yaşında feci şekilde can verdi

27.08.2021 08:16

Bartın'da otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan şoför Semih O. ve Mert Ç. kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Araçtan çıkamayan 17 yaşındaki Doğukan Gündoğan alev alan otomobilde feci şekilde can verdi.

Bartın'ın Gürgenpınarı mevkiinde edinilen bilgilere göre Semih O.'nun kullandığı otomobil Gürgenpınarı mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan şoför Semih O. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mert Ç. takla atan araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı.

ARAÇTAN ÇIKAMAYINCA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada yanmaya başlayan araçtan çıkmayı başaramayan Doğukan Gündoğan ise alevlerin arasında kalarak yanarak can verdi. Olay anında alevleri fark eden bir vatandaş 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada başka bir yangın için bölgeden geçen itfaiye ekiplerince yanan araca müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan kontrollerden 17 yaşındaki Doğukan Gündoğan'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı şoför Semih O. ve Mert Ç. 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yanan araçtan çıkamadı, 17 yaşında feci şekilde can verdi

Otomobil, İtfaiye, Doğukan, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan araçtan çıkamadı, 17 yaşında feci şekilde can verdi - Son Dakika


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