Son Dakika Haberleri: Yanan Araçtan Son Anda Kurtarıldı

Yanan Araçtan Son Anda Kurtarıldı

53 dakika önce

Texas'ın Corpus Christi şehrinde yanan aracın içinde sıkışan sürücü, çevredekiler ve polis tarafından son anda kurtarıldı.

Yanan Araçtan Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
Texas'ın Corpus Christi şehrinde yanan aracın içinde sıkışan sürücü, çevredekiler ve polis tarafından son anda kurtarıldı.

Texas'ın Corpus Christi şehrinde 1 Ocak'ta meydana gelen kazada, bir otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın ardından yan yatan otomobil alev alırken, 70 yaşındaki sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekilerin anında müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak yanmaktan son anda kurtarıldı. - TEKSAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Polis, Teksas, 3. Sayfa
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