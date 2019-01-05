Yanan Araçtan Son Anda Kurtarıldı
53 dakika önce
Texas'ın Corpus Christi şehrinde yanan aracın içinde sıkışan sürücü, çevredekiler ve polis tarafından son anda kurtarıldı.
Texas
'ın Corpus Christi şehrinde yanan aracın içinde sıkışan sürücü, çevredekiler ve polis tarafından son anda kurtarıldı.
Texas'ın Corpus Christi şehrinde 1 Ocak'ta meydana gelen kazada, bir otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazanın ardından yan yatan otomobil alev alırken, 70 yaşındaki sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekilerin anında müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak yanmaktan son anda kurtarıldı. - TEKSAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
6 Ocak 2019, Oğlak Burcu'ndaki Güneş Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek ?
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
Üst Geçitte İntihar Etmek İsteyen Arkadaşının Üzerine Atladı