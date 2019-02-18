Yanan Araçtan Son Anda Kurtuldular
1 saat önce
Küçükçekmece E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı.
Küçükçekmece
E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Motor kısmı kısa sürede alevler içerisinde kalan otomobildekiler son anda araçtan inerken yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece E-5 karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki Mahmut Tandık ve eşinin bulunduğu araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Tandık hemen aracını yolun kenarına çekti ve eşiyle beraber aracından aşağıya indi. Bu arada kısa süre içerisinde aracın ön kısmını alevler sardı. Durumu gören vatandaşlar hemen yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta ki yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan E5 karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.
(Volkan Kayalar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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