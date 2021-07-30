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Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur - Son Dakika

Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur

30.07.2021 15:29

Türkiye'de birçok noktada devam eden orman yangınlarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla küle dönen orman arazilerine otel yapılacağı iddialarını yalanlayıp tepki gösterdi. Bakan Pakdemirli, "Turizmle ilgili tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim" sözlerini söyledi.

Ülke alev alev yanarken, devam eden yangınlarla ilgili son bilgileri katıldığı canlı yayında paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 71 orman yangınından 57'sinin kontrol altına alındığını, devam eden 14 yangına ise müdahalenin sürdüğünü aktardı.

Bakan Pakdemirli açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru gidiş var. Yangınların 57'si kontrol altına alındı. Aktif yangınlar Adana, Osmaniye, Antalya. Bu bölgede Hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de iyiye gidiş var. Kayseri ve Muğla'da da iyiye gidiş var. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerinde şu anda tehdit yok. Tüm yangınlara 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personel ile mücadelelerimize devam ediyoruz. 3 Antalya'da, 1 Muğla'da kayıplarımız var. Bugünler son derece hassas günler.

"TESİS YAPILMA ŞEKİLLERİ 40 YILDIR BELLİDİR"

İmara açılma söylentiler var. Anayasa'nın maddesi, imara konu edilemez, orman alanları daraltılamaz der. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa, zaten 40 yıldır, Özal'dan beri bunun şekilleri bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Telef olan hayvanlarımız var. İmha gerekiyor. Tarım Sigortaları bölgede, 1300 sera, 1600 hayvan sigortalı. Zarar görev vatandaşlarımıza kredi borçları, TARSİM borçları etelemesini sağlıyor olacağız. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece üzüntü verici. 15 TIR kadar yem dağıtımı söz konusu olacak. Bunları da bugün, yarın vatandaşlarımıza dağıtıyor olacağız. Teknik personellerle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bugünler birlik ve beraberliğimizi koruma günüdür. Morali yükseltme günüdür. Orman teşkilatımız ordudan ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurumdur.

"ÖNEMLİ BULGULARA RASTLANDIĞI ANDA AÇIKLAMA YAPILIR"

Yangınların sebebi ile spekülasyonlar dolaşıyor. Şu an için sebebiyle ilgili başından beri söylediğim şeyin aynısını tekrar ederek devam edeceğim. Adli merciler araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığı anda gerekli açıklama yapılır.

"YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKIYORUZ"

Burada devletin tüm kurumları var. Maalesef bu konuyu istismar etmeye çalışıp uçaklar üzerinden bir şey söyleyebilir miyiz diyorlar. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış. Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor. THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK'nın uçakları uçabilecek kapasitede değil, hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklamalar yapılıyor. Envanterimizde yangın söndürme uçağı ve helikopteri yok. Bu ezelden beri böyle. İhaleye çıkıyoruz."

Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur

İhlas Haber Ajansı, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Uçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Gürhan Filik: (2011 fao) Muğla orman varlığı oranı 2. 2019 Muğla orman varlığı $ aradaki 8 ne oldu Titanic luxury angel's vb..şartlar belli orman yakarsin deniz manzaralı alan açarsın çevre ve şehircilik ÇED raporuyla 2 b yapar imara açarsın... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Yanan araziye otel yapılacağı iddiasına cevap geldi! Bakan Pakdemirli: Tesis yapılacaksa şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur - Son Dakika
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