Yanan asırlık ağaç için belediye harekete geçti - Son Dakika
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Yanan asırlık ağaç için belediye harekete geçti

15 dakika önce

İnegöl ilçesinin Hacıkara Mahallesinde yangın sonucu hasar gören 200 yaşının üzerindeki meşe ağacı için İnegöl Belediyesi harekete geçti.

Yanan asırlık ağaç için belediye harekete geçti, System.String[]

İnegöl ilçesinin Hacıkara Mahallesinde yangın sonucu hasar gören 200 yaşının üzerindeki meşe ağacı için İnegöl Belediyesi harekete geçti.


İnegöl'e bağlı kırsal Hacıkara Mahallesinin mera alanında bulunan ve yaşının 200'ün üzerinde olduğu tahmin edilen meşe ağacı, 9 Mart 2020 tarihinde bilinmeyen bir sebeple yandı. Tarihin sessiz tanığı olarak adlandırılan ağacın kovuğunda çıkan yangın sebebiyle hasar meydana geldi. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tarihi meşe ağacıyla ilgili yerinde hasar tespiti ve değerlendirilmesine dönük olarak verilen önerge ile Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi ve Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Temsilciliği tarafından bir rapor hazırlandı. İnegöl Belediyesi ile de paylaşılan bu raporda, doğal miraslarımız arasında yer alan ve tarihin sessiz tanıkları olarak adlandırılan ağaçlarımızdan biri olan bu meşe ağacının anıt tescili için yapılan incelemede yaklaşık 615 metrekare taç izdüşümüne sahip olduğunun belirlendiği ifade edildi.


Meşe ağacının yaş tayini için Orman Mühendisi Kemalettin Geldi, Peyzaj Yüksek Mimarı Necla Özkaplan Yörüklü ve Ziraat Mühendisi İhsan Çil'den oluşan teknik ekip bir dizi örnek alıp çalışmaların startını verdi. İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre yaşı 200'ün üzerinde olduğu tahmin edilen ağacın yapılan tespitler neticesinde gerçek yaşı tespit edilerek anıt ağaç olarak tescillenecek. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 12:59 Kaynak: İHA


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