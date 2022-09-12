Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

12.09.2022 08:31

-Yanan atık kağıt deposunun çep telefonu ile çekilmiş görüntüsü -İtfaiyenin soğutma çalışmaları ANKARA - Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

-Yanan atık kağıt deposunun çep telefonu ile çekilmiş görüntüsü

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları ANKARA - Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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