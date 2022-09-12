-Yanan atık kağıt deposunun çep telefonu ile çekilmiş görüntüsü
-İtfaiyenin soğutma çalışmaları ANKARA - Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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