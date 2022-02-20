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Yanan binada mahsur kalan "Pıtır", kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika

Yanan binada mahsur kalan "Pıtır", kalp masajıyla hayata döndürüldü

20.02.2022 19:56

Esenler'de çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Esenler'de çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.

Her iki apartmanın üst katlarında oturanlar dairelerini terk ederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, bir dairede mahsur kalan kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Dumandan etkilendiği anlaşılan "Pıtır" isimli kedinin sahibi Murat Şahin, bu sırada gözyaşı döktü.

Murat Şahin, "Ev yansın önemli değil, kedim kurtuldu ya başka bir şey istemiyorum. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Evde yaklaşık bir saat mahsur kaldı. Kedimi itfaiye ekipleri kurtardı. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

İki binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yanan binada mahsur kalan Pıtır , kalp masajıyla hayata döndürüldü
Yanan binada mahsur kalan Pıtır , kalp masajıyla hayata döndürüldü
Yanan binada mahsur kalan Pıtır , kalp masajıyla hayata döndürüldü
Yanan binada mahsur kalan Pıtır , kalp masajıyla hayata döndürüldü

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Esenler, İtfaiye, Yangın, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yanan binada mahsur kalan 'Pıtır', kalp masajıyla hayata döndürüldü - Son Dakika


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