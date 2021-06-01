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Yanan binanın ikinci katında mahsur kaldı, camdan aşağı atladı - Son Dakika

Yanan binanın ikinci katında mahsur kaldı, camdan aşağı atladı

01.06.2021 09:13

İstanbul Avcılar'da bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yaşanan olay nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, binanın ikinci katında oturan bir vatandaş ise komşularının açtığı battaniyeye atladı. Başka bir kişi ise üzerine su dökerek binaya girmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Dün saat 18.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir barakada yangın çıktı. İddiaya göre, 658. Sokak'ta bulunan bir baraka henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek barakanın bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya sirayet etti. Yangını gören mahalleli kendini sokağa atarak, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YOĞUN DUMANA MARUZ KALDILAR

Barakadaki yangının binaya sirayet etmesi sonucu, bina sakinleri yoğun duman altında mahsur kaldı. Yangın sırasında sokak içerisine gelen bir kişi ise, binada mahsur kalanlara yardım etmek için bir bakkalın önünde bulunan suyu üzerine dökerek binaya girmeye çalıştı. Bu sırada battaniyenin açıldığını fark ederek, battaniyeden tutarak kurtarma çalışmasın katıldı.

CAMA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİLER

Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşların bazıları kendini dışarıya atmayı başarırken, bazıları ise cama çıkarak yardım istedi. Bu sırada ikinci katta bulunan İbrahim G. isimli bir vatandaş, sokakta toplanan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atlayarak yangından kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"DUMANDAN ETKİLENİNCE AŞAĞI ATLADI"

Dumandan etkilenerek camdan aşağı atlayan İbrahim Güler'in babası Mehmet Güler, "Arkada odun deposunda çıktı yangın. Çocuk etkilenince aşağı atladı. Duman dolmuş, prizler hep yanmış. Battaniye tutmuşlar ama üstüne düşünce bırakıvermişler" dedi. Aşağı atlayan genci battaniye açarak yakalamaya çalışan mahalle sakini Ahmet Şengül, "Çocuk 3. kattan atladı. Battaniye etki etmedi çocuk betona düştü" diye konuştu.

BARAKA KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan vatandaşları tahliye ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Baraka kullanılmaz hale gelirken, binada ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, barakanın alev alev yandığı anlar ve mahalledeki panik anları kameraya yansıdı.

Yanan binanın ikinci katında mahsur kaldı, camdan aşağı atladı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Avcılar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan binanın ikinci katında mahsur kaldı, camdan aşağı atladı - Son Dakika


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