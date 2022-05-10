Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü - Son Dakika
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Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü

10.05.2022 15:51

? Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Uman kentinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayata döndürdü.

? Ukrayna Acil Durum Ekipleri, Uman kentinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kediyi hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Acil Durum Ekipleri yaptıkları açıklamada, Uman kentinde 5 katlı apartmanda çıkan yangını söndürme çalışmalarında dumandan etkilenmiş beyaz bir kediye rastladıklarını ifade etti. Yanan apartmandan çıkartılan kediye oksijen takviyesi yapıldı ve hayata döndürüldü. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü
Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü
Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü

YORUMLAR
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Ukrayna, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan bir apartmanda bulunan kedi, hayata böyle döndürüldü - Son Dakika


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