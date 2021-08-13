Yanan Bölgelere Su Takviyesi Devam Ediyor - Son Dakika

Menteşe Belediyesi, Menteşe sınırları içinde 10 bin hektarın üzerinde alanın yandığı orman yangınlara karşı bazı bölgelerde su tankerleriyle direk, bazı bölgelerde ise orman ve itfaiye arazözlerine su takviyesinde bulunarak müdahalelerde bulunuyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Marmaris ilçesi ve ilçemizdeki Muratlar, Kozağaç, İkizce, Bayır Yumaklı, Düzeyn, Şenyayla ve Sungur bölgesindeki yangınlarda soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz bu süreçte yanan sahalarda çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangınları nedeniyle zarar gören bölgelerin imkanlarımız dahilinde ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreçte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelere şu ana kadar 3 sulama tankerimizle toplam 4 bin 300 ton su takviyesinde bulunduk. Bir sulama tankerimiz şuan Şenyayla bölgesinde takviyeye devam ediyor. 15 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın yandığı bölgede, bazı yerlerde direk müdahale bazı yerlerde orman ve itfaiye arazözlerine takviye yaparak desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgemizdeki orman yangınları söndürülüp, kontrol altına alınsa da Menteşe Belediyesi olarak tüm birimlerimizle hazır durumdayız. Umarım böyle bir felaketi bir daha yaşamayız" dedi. - MUĞLA