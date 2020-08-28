Yanan camide Cuma namazı kılındı - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin ziyaret ettiği camideki Cuma hutbesinde yangın konusunda vaaz verilerek dualar edildi

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam