Son Dakika Haberleri: Yanan Çatı Katında Kundaklama İddiası

Yanan Çatı Katında Kundaklama İddiası

1 saat önce

Denizli'de iki katlı evin çatı katında çıkan yangının ilk belirlemelere göre yanıcı bir maddenin tutuşturulması ile yapılan kundaklama sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

Yanan Çatı Katında Kundaklama İddiası, System.String[]
Denizli'de iki katlı evin çatı katında çıkan yangının ilk belirlemelere göre yanıcı bir maddenin tutuşturulması ile yapılan kundaklama sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2187 Sokak'ta dün gece meydana geldi. Musa A.'ya ait evin çatı katında çıkan yangın Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi ile alt katlara sıçramadan söndürüldü. Yanan binanın çatı katında yaşanan felaket ise gün ağardığında gün yüzüne çıktı. Çatı katında bulunan ve çoğunluğu beyaz eşya olmak üzere ev eşyalarının tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından olay yerine gelen Pamukkale Belediyesi'ne bağlı ekipler ise temizlik çalışması başlatarak kamyonetle yanan eşyaları topladı.

Olay sonrası başlatılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, yapılan ilk tespitlerde elektrik hattı bulunmayan çatı katının yanıcı bir maddenin tutuşturulması sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Görgü tanıklarının iddiaları bu ihtimali güçlendirirken, polis tarafından da ayrıca yangın mahalline olay yeri inceleme ekiplerinin gönderildiği ve onların da yangını mercek altına aldıkları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ederken, aile üyeleri ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:50 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Denizli, 3. Sayfa
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