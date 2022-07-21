Yanan çekici kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Yanan çekici kullanılmaz hale geldi

21.07.2022 17:58
Yanan çekici kullanılmaz hale geldi

Antalya'nın Finike ilçesinde seyir halindeki çekici yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Finike ilçesinde seyir halindeki çekici yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Atatürk Parkı'nın önünde yaşandı. Sürücüsü tespit edilemeyen seyir halindeki 64 AAL 818 plakalı çekicide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücü motor bölümünden gelen dumanları görünce aracı kenara çekip söndürmek istedi, ancak başarılı olamadı. Bir anda büyüyen alevler çekiciyi sararken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen çekici kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan çekici kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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