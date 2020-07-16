Yanan çiftliği böyle izlediler - Son Dakika

Yanan çiftliği böyle izlediler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyünde bir hayvan çiftliğinde saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın güçlükle söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyünde bir hayvan çiftliğinde saman balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası küçükbaş hayvan ağılı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 25 hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu öğrenildi. İşçilerin itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını çaresiz bir şekilde izlediği anlar ise yürek burktu.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Ceylanköy'de bulunan bir çiftlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağı olduğu tahmin edilen yangın saman balyalarının alev almasıyla başladı. Saman balyalarının tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede kontrolden çıkarak büyüdü. Bu sırada yangının büyüdüğünü gören işçiler durumu Lüleburgaz İtfaiyesi'ne bildirdi.

AĞIL TAMAMEN KÜL OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Lüleburgaz İtfaiyesi'ne bağlı ekipler yangını çiftliğin hemen yanı başında bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası çiftliğin saman balyaları kullanılamaz hale gelirken, küçükbaş hayvan ağılı tamamen yanarak kül oldu.

YANGINI ÇARESİZCE İZLEDİLER

Toplam 25 küçükbaş hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu yangın sonrasında, çiftlikte çalışan işçilerin yangını izlediği anlar yürek burktu. Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yangının zararı büyük olurken işçilerin itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını izlediği anlar yürekleri dağladı.

( Tansu Edip Gökbudak/İHA)

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanan çiftliği böyle izlediler - Son Dakika
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