Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü - Son Dakika
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Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü

25.05.2022 23:02
Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü

- Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü Mısır'ın İskenderiye kentinde yanan çöp kamyonuna müdahale eden itfaiyeci, kamyonun lastiğinin patlayarak üzerine fırlaması sonucu yaralandı.

- Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü

İSKENDERİYE - Mısır'ın İskenderiye kentinde yanan çöp kamyonuna müdahale eden itfaiyeci, kamyonun lastiğinin patlayarak üzerine fırlaması sonucu yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir çöp kamyonunda yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyona müdahale için bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada tahlisiz bir kaza yaşandı. Yanan çöp kamyonuna müdahale eden bir itfaiyeci, kamyonun lastiğinin patlayarak üzerine fırlaması sonucu yaralandı.

Olay anı ise çevrede bulunan kişiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü
Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü
Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü
Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü - Son Dakika


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