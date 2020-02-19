Yanan dairedeki aileyi, komşuları kurtardı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. 4 kişilk aile, daireye giren komşular tarafından kurtarılırken, binadaki 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi. Ailenin yardımına koşanlardan İbrahim Solak (50), "Göz gözü görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. İki, üç kişi mücadele ettik. Komşuluk görevimiz yaptık. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz" dedi.

Çamlık Mahallesi 24 numaradaki Özgürler Sitesi B Blok'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında eşi ve 2 kızıyla yaşayan İsmail Dağtekin'in (34) evinde, saat 03.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları görenler hemen itfaiyeyi aradı. Ardından da Dağtekin Ailesi ile diğer katlarda oturup, duman nedeniyle çıkamayanların yardımına koştu. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince binada yaşayanlar, tahliye edildi. Dumandan etkilenen İsmail Dağtekin, eşi Hafize Dağtekin (33), kızları Sıla (10) ve Azize Hira'nın da (7) aralarında bulunduğu 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İsmail Dağtekin ve eşi Hafize Dağtekin'in tedavisi sürüyor. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DÜŞÜNMEDEN YARDIM İÇİN DAİREYE GİRDİ

Canlarını hiçe sayarak Dağtekin Ailesi'nin yardımına koşanlardan biri olan ve sağ bacağından yaralanan emekli İbrahim Solak (50), o anları şöyle anlattı:

"Otomobilimden yangın tüpünü aldım. Önceden yangın söndürme eğitimi almıştım. Gözüm kapalı apartmana girdim, daireye çıktım. Evimden fener almıştım. Göz gözü görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. İki, üç kişi mücadele ettik. Boğulduk, nefessiz kaldık. Komşuluk görevimizi yaptık. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz."

Apartman yöneticisi Emre Genç (40) de, "Alev yoktu, yoğun duman vardı. İtfaiye ekipleri gelince tek tek kapıları çaldı. Bazı kişiler balkonlara yönlendirildi. Sonra herkesi tahliye ettiler. Aileden kadının durumu sıkıntılıydı, eşinin elleri yanıktı. Çocuklarda bir şey yoktu. Çocukları taburcu etmişler. Kocası ile eşi hala hastanede, hayati tehlikeleri yok" dedi.

Binada oturanlardan sıhhi tesisatçı Hadi Hülagü (57) ise "Yangın elektrik kontağından çıkmış. İtfaiyeyi aradık. Sadece evin içi hasarlı. Bazı kişiler dumandan etkilendi. Babanın elleri yanık, şimdi aile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Ağır durumları yok. Aşağı inemediler. Apartman boşluğundan inemediler, duman çok yoğundu" diye konuştu.

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