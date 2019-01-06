Son Dakika Haberleri: Yanan Elektrik Kablosu Mutfağı Kül Etti

Yanan Elektrik Kablosu Mutfağı Kül Etti

1 saat önce

Karaman'da elektrik kablosunun neden olduğu yangında mutfaktaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan Elektrik Kablosu Mutfağı Kül Etti, System.String[]
Karaman'da elektrik kablosunun neden olduğu yangında mutfaktaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 768 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nebi T.'ye ait olduğu öğrenilen evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi. Yangın yerine tedbir amaçlı ambulans ile doğalgaz ekibi de çağrıldı. Ekipler, ilk olarak üst katta oturan yaşlı kadını dumandan etkilenmemesi için evinden dışarıya çıkardı. Oksijen tüpleri ile evin içine giren itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı mutfaktaki kanepe, buzdolabı, çamaşır makinesi ile diğer eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye yaptığı ön incelemede yangının mutfaktaki elektrik kablosunun ısınarak yanması sonucu çıktığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa
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