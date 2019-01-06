Yanan Elektrik Kablosu Mutfağı Kül Etti
1 saat önce
Yanan elektrik kablosu mutfağı kül ettiKARAMAN - Karaman'da elektrik kablosunun neden olduğu yangında mutfaktaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yanan elektrik kablosu mutfağı kül etti
KARAMAN - Karaman
'da elektrik kablosunun neden olduğu yangında mutfaktaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi
Mahallesi 768 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nebi T'ye ait olduğu öğrenilen evin mutfağından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi. Yangın yerine tedbir amaçlı ambulans ile doğalgaz ekibi de çağrıldı. Ekipler, ilk olarak üst katta oturan yaşlı kadını dumandan etkilenmemesi için evinden dışarıya çıkardı. Oksijen tüpleri ile evin içine giren itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı mutfaktaki kanepe, buzdolabı, çamaşır makinesi ile diğer eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
yaptığı ön incelemede yangının mutfaktaki elektrik kablosunun ısınarak yanması sonucu çıktığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:01 Kaynak: İHA
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