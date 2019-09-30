Son Dakika Haberleri: Yanan ev kullanılamaz hale geldi
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Yanan ev kullanılamaz hale geldi

16 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Kırsal Dallıca mahallesinde İbrahim Kılınç'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Mutfaktan alevler yükseldiğini gören aile kendini can havliyle dışarı attı. Bu sırada Kılınç ailesinin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar hızla yanan eve müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Öte yandan Kılınç ailesine geçmis olsun ziyaretine giden Belediye Başkan Yardımıcısı Ercan Leblebici, yaraların sarılacağını söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:49 Kaynak: İHA
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