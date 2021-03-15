Yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çıkan yanında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çıkan yanında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı Çukurbağ Mahallesi Pınaroluk mevkinde ikamet eden Hikmet Çırakoğlu'ya ait tek katlı evde elektrik kontağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine, köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

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