Yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yanan ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Yanan ev kullanılmaz hale geldi

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde gece yarısı çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde gece yarısı çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Yolgeçen köyünde meydana geldi. Gece yarısı Halil Demir'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kar nedeniyle yanan eve güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Olayla yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİVAS

Halil Demir, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
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