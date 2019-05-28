Son Dakika Haberleri: Yanan ev, olay yerine giden ambulans şoförünün çıktı
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Yanan ev, olay yerine giden ambulans şoförünün çıktı

1 saat önce

Aydın'da ihbar üzerine gittiği yangında ambulans şoförü, kendi evinin yandığını fark edince şok oldu.

Yanan ev, olay yerine giden ambulans şoförünün çıktı, System.String[]
Aydın'da ihbar üzerine gittiği yangında ambulans şoförü, kendi evinin yandığını fark edince şok oldu.
Köprülü - Veysipaşa Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kiracı olduğu evde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine hareket eden ambulansın şoförü Ş.A, kiraya verdiği evin yandığını görünce şok oldu.
Üniversite öğrencisi kiracılar M.S ile N.K de yangın haberini alınca olay yerine geldi.
Ev sahibi şoför ve kız öğrencileri büyük üzüntüye boğan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:42 Kaynak: AA
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