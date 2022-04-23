Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

23.04.2022 21:27
Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

DİYARBAKIR'da, 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında evde ayağı kesildiği için mahsur kalan M.K.M. (18), itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp, eve girmesiyle kurtarıldı.

DİYARBAKIR'da, 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında evde ayağı kesildiği için mahsur kalan M.K.M. (18), itfaiye ekiplerinin kapıyı kırıp, eve girmesiyle kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına bulunan M.K.M., duman çıktığını görmesi üzerine evden çıkmak istedi. Ancak alevlerin büyümesiyle odada patlayan camdan dolayı ayağında kesik oluşan M.K.M., evden çıkmadı. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği evin kapısı kırılarak içeri girildi. 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği yangında içeride mahsur kalan ve ayağı kesilen M.K.M., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.K.M., ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Yangın ise yaklaşık yarım saatlik süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen ve ayağında kesik olan M.K.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiyenin, yangının sebebini bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.


Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
YORUMLAR
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Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Metruk binada yangın çıktı Metruk binada yangın çıktı

İtfaiye, Bağlar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan evde ayağı kesilerek mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika
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