Son Dakika Haberleri: Yanan evde kuşunu kurtarmak isterken hastanelik oldu
Son Dakika 3. Sayfa Yanan evde kuşunu kurtarmak isterken hastanelik oldu - Son Dakika

Yanan evde kuşunu kurtarmak isterken hastanelik oldu

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında evde bulunan kuşu kurtarmak için içeri giren vatandaş hastanelik oldu.

Yanan evde kuşunu kurtarmak isterken hastanelik oldu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında evde bulunan kuşu kurtarmak için içeri giren vatandaş hastanelik oldu.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, haberi alan evin kiracısı Serhat Y. koşarak olay yerine geldi. Evin yandığını gören Serhat Y., içeride kuşunun olduğunu söyleyerek balkondan eve girdi.


Bu sırada olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da içeri girdi. Eve giren ekipler Serhat Y.'yi kucağındaki kuş kafesiyle buldu. Ekipler Serhat Y.'yi dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serhat Y. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale yangın söndürülürken, içeriden çıkartılan kuş ise telef oldu.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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