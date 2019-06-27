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Yanan evde mahsur kalan 2'si bebek 4 kişi kurtarıldı

1 saat önce

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Yanan evde mahsur kalan 2'si bebek 4 kişi kurtarıldı, System.String[]
İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Apartmanın dumanla dolması sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 2'si bebek 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Kenan Sokak'ta 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanların binanın içerisini kaplamasıyla paniğe kapılan vatandaşlar balkona çıkarak, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için de çalışma başlattı. Olay yerinde sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Balkonda dumandan etkilenmemek için bekleyen hamile bir kadının ekipler tarafından kurtarılırken büyük korku yaşadığı görüldü. Apartmanın diğer tarafında kurtarılmayı bekleyen iki bebek ve yaşlı bir kadın da itfaiyenin sepetli aracı ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Mahsur kalanların yakınları ise kurtarma çalışmalarını kaygılı gözlerle izledi. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kurtarılan 4 vatandaşın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
İtfaiye, İstanbul, Arnavutköy, 3. Sayfa
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