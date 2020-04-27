Yanan evde mahsur kalan çifti, itfaiye kurtardı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan yaşlı çift, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırılırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 33 sokakta bulunan evde çıktı. Hatice (68) ve Kazım Tekin (71) çiftinin oturduğu evden dumanların yükseldiği farkeden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, evde bulunan Tekin çifti, dışarıya çıkarttı. Dumandan etkilenen Hatice ve Kazım Tekin, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.