Son Dakika Haberleri: Yanan Evde Ölü Bulunan Şahıs, 2 Kişinin Katil Zanlısı Çıktı

Yanan Evde Ölü Bulunan Şahıs, 2 Kişinin Katil Zanlısı Çıktı

1 saat önce

Yanan evde ölü bulunan şahıs, 2 kişinin katil zanlısı çıktıKIRIKKALE - Kırıkkale'de bir köyde müstakil bir evde çıkan yangında cesedine ulaşılan şahsın Ankara'nın Bala ilçesinde 2004 yılında yaşanan çifte cinayet olayının zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Yanan evde ölü bulunan şahıs, 2 kişinin katil zanlısı çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir köyde müstakil bir evde çıkan yangında cesedine ulaşılan şahsın Ankara'nın Bala ilçesinde 2004 yılında yaşanan çifte cinayet olayının zanlısı olduğu ortaya çıktı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Irmak köyünde 3 Nisan günü müstakil bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, evde tamamen yanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuştu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bulunan erkek cesedinin kimliğinin tespiti edilebilmesi için olay sonrası Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu yangında ölen şahsın 2004 yılında Ankara ili Bala ilçesinde gerçekleşen Murat Gürbüz ve Canan Uluyüz isimli şahısların öldürülmesi olayı ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Er isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Yanan evin temelinde de kemik çıktı
Ölen şahsın kimliğinin tespit edilmesi sonrası soruşturmaya derinlik kazandıran Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ölen Ahmet Er'in temasta bulunduğu kişilerden evin temelinde gömülü ceset olabileceği bilgisi üzerine yanan evin temelinde arama ve tarama faaliyetleri başlattı. Yanan evin temelinde yapılan kazı çalışmaları sonrası muhtelif yerlerde kemik parçaları bulundu. Bulunan bu kemik parçaları üzerlerinde inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili 3 şahıs tutuklandı
Yürütülen soruşturma kapsamında 04-05 Nisan tarihlerinde toplam 12 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 3 şüpheli jandarma ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.Ç.E., D.E., K.E., sevk edildikleri Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan E.T., T.A., G.E., O.Y., C.A., G.U., isimli şahıslar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(HA-SLH-NT-Y)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:03 Kaynak: İHA
Ankara, Bala, Kırıkkale, 3. Sayfa
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