Yanan evdeki kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

MANİSA'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde dumanlardan etkilenen Neslihan Erdoğmuş, alevler içindeki evden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Demirci ilçesinde, Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin üst katında saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Neslihan Erdoğmuş, itfaiye ekipleri tarafından alevler içindeki evden dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenen Neslihan Erdoğmuş'a, sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Ayakta tedavi edilen Neslihan Erdoğmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.