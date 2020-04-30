Yanan evdeki tüpün patlama anı kamerada - Son Dakika

Yanan evdeki tüpün patlama anı kamerada

Muğla'nın Milas ilçesi Halilbey Bulvarı'nda bir evde bu sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası evdeki mutfak tüpü bomba gibi patladı

MUĞLA - Milas Halilbey Bulvarı'nda bu sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında evdeki mutfak tüpünün patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ayşe Bilge mutfakta çay koymak için ocağı yakmaya çalıştığı sırada tüp alev aldı. Çıkan yangın üzerine Bilge, komşularından yardım istedi. Evin içerisine giren komşuları durumun tehlikeli olduğunu fark ederek Ayşe Bilge'yi de alarak evden dışarı çıktı. Bilge ve komşularının evi boşaltmasının ardından ise alev alan tüp bomba gibi patladı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle ikametteki yangın söndürüldü.

Yangın çıkan apartmanın en süt katında alevler pencerelerden dışarı çıkarken, o anda bir vatandaş yanan evi cep telefonu ile görüntülüyordu. Mutfak tüpünün patlama anında cep telefonu ile görüntü çeken vatandaşı bile panikletti. Patlama anının görüntüsü ve çıkan ses çevrede korkuya neden oldu.