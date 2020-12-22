Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı - Son Dakika

Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı

22.12.2020 00:22
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam, mahalledeki 3 genç tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam, mahalledeki 3 genç tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri seferber oldu.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi 7065 sokakta bulunan tek katlı evde çıktı. Tek başına yaşadığı öğrenilen Hüseyin Karakuzu'nun evinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.  Bu arada ev sahibinin dışarı çıkmadığını gören mahallede oturan gençlerden Şemsettin Güneri, İbrahim Ethem Meral ve Özcan Karademir, yanan eve girerek Karakuzulu'yu dışarıya çıkardı. Ambulansa alınan Hüseyin Karakuzu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerini yardım ederek hem hortum tuttu hem de merdivenlerin taşınmasına destek oldu. Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. CANLA BAŞLA MÜCADELE VERDİLER Yangın sırasında beraberinde iki arkadaşıyla birlikte eve girerek yaşlı adama kurtaran gençlerden İbrahim Ethem Meral, "Yangının çıktığını gördük. Arkadaşlarla birlikte geldik, müdahale ettik. Yukarıda amcamız vardı. Yangın büyüdü, amcamızı çıkarttık. Ondan sonra itfaiye geldi, yangına müdahale etti. Hepimiz birlikte, hortumu çektik, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Allah'tan can kaybımız olmadı. Mala zarar geldi, Allah kimseye zeval vermesin. Yapmamız lazım, hepimizin yapması lazım. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi. 'İNSANLARIN BİRBİRİNE BAĞIMLI OLMASI İÇİN, KENETLENMESİ İÇİN YAPTIK'Şemsettin Güneri ise böyle durumlarda insanların birbirlerine kenetlenip destek olması gerektiğini belirterek, "Mahallemizde çıkan yangında, arkadaşlarla beraber müdahale ettik. Üst katta bir yaşlı amcamız var, tansiyon hastası o da kapı kilitli olduğu için müdahale edemedi. Özcan arkadaşımla beraber korkuluğu kırıp, onun aşağıya inmesini sağladık. İnsanların birbirine bağımlı olması için, kenetlenmesi için yaptık." diye konuştu. FİLM GİBİ SEYRETTİLER Yangını görünce olay yerine gelen çok sayıda vatandaş ise yangını film gibi seyretti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını unutan vatandaşları, polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirterek evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaler sonucunda, yangın tamamen söndürüldü. Evde soğutma çalışmaları sürerken, maddi hasar meydana geldi.


Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı
Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı

İbrahim Ethem, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yargılandığı terör davasında hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen koronavirüse yakalandı Ünlü şarkıcı Gülben Ergen koronavirüse yakalandı         
00:18
Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış         
23:29
PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık         
23:19
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi         
22:06
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı         
18:53
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz         
11:44
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 00:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanan evdeki yaşlı adamı, mahallenin gençleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei