Son Dakika Haberleri: Yanan Evden Çıkamadı

Yanan Evden Çıkamadı

43 dakika önce

Lüleburgaz'da yanan evden çıkamayan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

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Lüleburgaz'da yanan evden çıkamayan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi'nde Gülzade İlhan'a (85) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken İlhan evden çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiyenin çalışmasının ardından İlhan'ın cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra ceset Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Lüleburgaz, Güncel
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