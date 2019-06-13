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Yanan evden çıkarılan kediyi 112 Ekipleri oksijen vererek kurtardı

8 saat önce

Yanan evden çıkarılan kediyi 112 Ekipleri oksijen vererek kurtardıKIRKLARELİ - Kırklareli'de, yanan evden kurtarılan yavru kediye ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı.

Yanan evden çıkarılan kediyi 112 Ekipleri oksijen vererek kurtardı
KIRKLARELİ - Kırklareli'de, yanan evden kurtarılan yavru kediye ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı.
Saat 15.00 sıralarında, Karacaibrahim Mahallesi waldorf caddesi bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bu sırada ev sahibinin içeri girmesi ile birlikte evde bulunan yavru kedi kucağına alarak dışarı çıkardı. Ev sahibi daha sonra yanında bulunan 112 Acil görevlisi ile ambulansa yöneldi. 112 Acil görevlisi ambulanstan aldığı oksijen tüpüne maskeyi taktı. Ev sahibinin kucağında bulunan kediye oksijen maskesini tuttu. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi. Daha sonra yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.
Yanan evden çıkarılan kediyi 112 Ekipleri oksijen vererek kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Kırklareli, 3. Sayfa
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