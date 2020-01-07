Yanan evden itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yanan evden itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yanan evden itfaiye kurtardı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yanan evinde baygın bir şekilde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Yanan evden itfaiye kurtardı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yanan evinde baygın bir şekilde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede müdahaleye başlayan Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri diğer yandan da kurtarma çalışmalarına başladı. Dumanların arasında baygın halde bulunan, Tayfun Ö, itfaiye tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Tayfun Ö. hastaneye sevk edildi.


Tayfun Ö'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, yangın yaklaşık bir saatlik çaba sonucu söndürüldü. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:29 Kaynak: İHA
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