Son Dakika Haberleri: Yanan Evden Komşusu Tarafından Çıkarıldı

Yanan Evden Komşusu Tarafından Çıkarıldı

2 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve şizofren olduğu bildirilen yaşlı adam, komşusu tarafından güçlükle çıkarıldı.

Yanan Evden Komşusu Tarafından Çıkarıldı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve şizofren olduğu bildirilen yaşlı adam, komşusu tarafından güçlükle çıkarıldı.

Yangın Manavgat Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkinde bulunan bir evde çıktı. Evin oturma odasındaki tüm eşyaların yandığı, odanın kullanılamaz hale geldiği yangında, evde bulunan ve şizofren hastası olduğu, konuşmakta güçlük çektiği bildirilen Mustafa Ece, yangını gören kadın komşu tarafından evden güçlükle çıkarıldı.

Yangının ardından itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:35 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Arkadaşına Kızan Sürücü, "Telefonumu Gasbetti" Diyerek Polise Şikayet Etti Bakan Koca'dan Deniz Baykal'a Ziyaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:37:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan Evden Komşusu Tarafından Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]